НОВИНИЄвросоюз посилить обмеження на криптоінвестиції росіян у рамках блоку - планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах у відповідь на псевдореферендуми.крПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці
Фото: з вільного доступу
Про це пише Coindesk із посиланням на джерела.
Пілкреслюється, що попередній ліміт у 10 тис євро буде скасовано - у квітні ЄС у рамках санкцій заборонив криптобіржам відкривати гаманці для російських фізичних та юридичних осіб на суму понад €10 000.
Згідно з новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля, зазначає CoinDesk.
Обмеження можуть запровадити на тлі попиту на криптовалюту в росії після початку мобілізації і масового від'їзду росіян за кордон.
Раніше повідомлялось, що США та Європейський Союз готуються запровадити новий пакет санкцій проти росії.
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29 09 2022 12:11 МЕДІА
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