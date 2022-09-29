ЄС планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці

Євросоюз посилить обмеження на криптоінвестиції росіян у рамках блоку - планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах у відповідь на псевдореферендуми.кр

Про це пише Coindesk із посиланням на джерела.

Пілкреслюється, що попередній ліміт у 10 тис євро буде скасовано - у квітні ЄС у рамках санкцій заборонив криптобіржам відкривати гаманці для російських фізичних та юридичних осіб на суму понад €10 000.

Згідно з новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля, зазначає CoinDesk.

Обмеження можуть запровадити на тлі попиту на криптовалюту в росії після початку мобілізації і масового від'їзду росіян за кордон.

Раніше повідомлялось, що США та Європейський Союз готуються запровадити новий пакет санкцій проти росії.