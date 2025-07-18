ЄС почав роботу над 19-м пакетом санкцій проти росії – МЗС Естонії

Робота над наступним санкційним пакетом вже розпочалась.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що 18-й пакет санкцій проти рф показує, що Європа залишається невтомною та рішучою. За його словами, робота над 19-м пакетом вже розпочалася.

Про це йдеться у повідомленні естонського МЗС.

"Ми не будемо погоджуватися на півміри. Кожен новий пакет підсилює наше послання: Україна не самотня, і росія не залишиться безкарною", — заявив він.

За словами Цахкни, на російську нафту тепер встановлено нове цінове обмеження. Зараз воно становить 47,60 доларів, що стало "політичним ударом по російській військовій машині". Він закликав демократичні країни приєднатися до цього цінового обмеження. Окрім цього, ЄС заборонив імпорт з третіх країн перероблених нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти.

"Санкції також включають заборону на операції, пов'язані з газопроводами "Північний потік" 1 та 2, а це означає, що всі товари та послуги, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням, експлуатацією або управлінням цими трубопроводами, тепер заборонені", — додав міністр.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".