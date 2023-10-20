ЄС почне погодження 12-го пакета санкцій проти росії
20 жовтня 2023, 13:33
Фото: з вільного доступу
Єврокомісія та країни Євросоюзу розпочинають консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти рф.
Процес має завершиться в листопаді-грудні.
Про це редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав в X (Twitter).
"Консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними", - йдеться в дописі.
Журналіст додав, що домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.
Вчора ми також писали, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні.