ЄС почне погодження 12-го пакета санкцій проти росії

Єврокомісія та країни Євросоюзу розпочинають консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти рф.

Процес має завершиться в листопаді-грудні.

Про це редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав в X (Twitter).

"Консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними", - йдеться в дописі.

Журналіст додав, що домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.