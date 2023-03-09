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ПОЛІТИКА

ЄС погодився просувати спільну закупівлю озброєнь для допомоги Україні – Reuters

09 березня 2023, 14:12
ЄС погодився просувати спільну закупівлю озброєнь для допомоги Україні – Reuters
Фото: Українська правда
Боррель висловив сподівання, що план буде остаточно узгоджений на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.

Країни Європейського Союзу попередньо домовились прискорити поставки артилерійських снарядів й закупити більше боєприпасів Україні. Однак тепер повинні вирішити, як реалізувати це.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише Reuters.

Згідно з планом, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 млрд євро, що спонукатиме їх відправити більше снарядів до України. Ще 1 млрд євро піде на їх спільну закупівлю.

"Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено", - додав Боррель.

Боррель додав, що сподівається, що план остаточно узгодять вже на устрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.

Резніков закликав міністрів у Стокгольмі підтримати естонський план, згідно з яким країни ЄС об'єднають зусилля для закупівлі 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року на суму 4 мільярди євро, щоб допомогти протистояти російському вторгненню і розпочати контрнаступ.

План Борреля менший за масштабом, але все одно стане знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі здебільшого були прерогативою окремих урядів країн-членів блоку.

ЄСвійнаБоррельозброєння

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