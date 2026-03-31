ЄС поки що не має "гарних новин" щодо санкцій проти росії та кредиту для України – Каллас

31 березня 2026, 16:33
Існують певні перешкоди щодо 20-го санкційного пакета.

Європейський союз ще працює над ухваленням 20-го пакета санкцій проти росії та виділенням Україні кредиту в 90 мільярдів євро, однак поки що "немає гарних новин".

Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, пише Суспільне.

Зокрема вона зазначила, що існують певні перешкоди щодо 20-го санкційного пакета та виплати кредиту, над подоланням яких триває робота.

"Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській раді", — додала Каллас.

Кая Каллас і глави МЗС держав-членів ЄС прибули до Києва у вівторок, 31 березня. У четверту річницю звільнення Бучі вони разом із главою МЗС України Андрієм Сибігою вшанували пам’ять жертв російської окупації.

кредит війна Кая Каллас санкції проти росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється