ЄС поки що не має "гарних новин" щодо санкцій проти росії та кредиту для України – Каллас

Існують певні перешкоди щодо 20-го санкційного пакета.

Європейський союз ще працює над ухваленням 20-го пакета санкцій проти росії та виділенням Україні кредиту в 90 мільярдів євро, однак поки що "немає гарних новин".

Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, пише Суспільне.

Зокрема вона зазначила, що існують певні перешкоди щодо 20-го санкційного пакета та виплати кредиту, над подоланням яких триває робота.

"Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській раді", — додала Каллас.

Кая Каллас і глави МЗС держав-членів ЄС прибули до Києва у вівторок, 31 березня. У четверту річницю звільнення Бучі вони разом із главою МЗС України Андрієм Сибігою вшанували пам’ять жертв російської окупації.