ЄС попередив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медичних закупівель

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що правила закупівлі ліків та медзасобів в Украні входять до умов надання макрофінансової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

У пості посол поширив статтю Atlantic Council щодо викликів вакцинації від коронавірусу в Україні, в якій, серед іншого, згаданий конфлікт довкола закупівель між Міністерством охорони здоров’я та агентством "Медичні закупівлі України".

"Передача усіх централізованих закупівель до агентства - також умова надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зауважив Матті Маасікас.

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