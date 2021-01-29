ПОЛІТИКА НОВИНИПосол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що правила закупівлі ліків та медзасобів в Украні входять до умов надання макрофінансової допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС попередив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медичних закупівель
Фото: Укрінформ
Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.
У пості посол поширив статтю Atlantic Council щодо викликів вакцинації від коронавірусу в Україні, в якій, серед іншого, згаданий конфлікт довкола закупівель між Міністерством охорони здоров’я та агентством "Медичні закупівлі України".
"Передача усіх централізованих закупівель до агентства - також умова надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зауважив Матті Маасікас.
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29 01 2021 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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