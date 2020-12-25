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З 1 січня Податкова запрацює у форматі єдиної юридичної особи

"Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС"
Державна податкова служба з 1 січня 2021 року почне функціонувати у форматі єдиної юридичної особи.
З 1 січня Податкова запрацює у форматі єдиної юридичної особи Фото: forbes.net.ua

Відповідний наказ у четвер підписав голова ДПС Олексій Любченко, передає "Економічна правда" з посиланням на прес-службу відомства.

"Зроблено заключний крок щодо забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи. Виконано одну з пріоритетних задач, яка була визначена для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

З 1 січня наступного року ДПС починає функціонувати як єдина юридична особа", - сказав Любченко.

Таким чином, з 1 січня 2021 року Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юросіб).

"Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності служби, мінімізації корупції, покращенню надання послуг платникам податків", - додали у відомстві.

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25 12 2020 12:10
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