ЄБА повідомляє про складнощі отримання оплачених акцизних марок через обмеження податкової

Експерти асоціації наголошують, що компанії не отримали понад 6 млн шт. нових марок на суму майже 1 млн грн

В ЄБА наголошують, що встановлене податковою обмеження не відповідає вимогам урядової постанови і ставить покупців марок у невигідне фінансове становище.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) повідомляє про складнощі отримання оплачених наперед нових марок акцизного податку для алкогольних напоїв, оскільки Державна податкова служба встановила правило видавати лише кратну 500 кількість марок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією членів Комітету імпорту та торгівлі алкогольними напоями Європейської бізнес асоціації, ДПС України встановила правило, за яким компанія може отримати лише кількість марок, кратну 500 штукам. Крім того, лише така кількість марок старого зразка і підлягає утилізації", - зазначила ЄБА в релізі в середу.

Експерти асоціації наголошують, що компанії не отримали понад 6 млн шт. нових марок на суму майже 1 млн грн, які були оплачені раніше.

В асоціації нагадали, що Кабмін постановою від 12 лютого цього року ввів нові види марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного зразка. При цьому поліграфкомбінат "Україна" зобов'язаний виготовити, безоплатно обміняти і доставити продавцеві до 31 серпня цього року марки акцизу нового зразка відповідно до кількості прийнятих для знищення марок попереднього зразка від такого продавця марок.

В ЄБА наголошують, що встановлене податковою обмеження не відповідає вимогам урядової постанови і ставить покупців марок у невигідне фінансове становище.

"Адже таким способом зменшується кількість марок попереднього зразка, що повинна бути обміняна на марки акцизного податку нового зразка. Крім того, навіть якщо компаніям не потрібна кількість у 500 штук, а, примірок, всього лише 300 штук, вони все-одно мають купувати 500 штук, а кожна марка коштує 19 копійок", - зазначила ЄБА.

"Більше того, як повідомляють представники бізнесу, станом на зараз, фактично, марки нового зразка видано не було взамін повернутих марок акцизного податку попереднього зразка. Така ситуація може негативно вплинути на процеси виробництва та обігу алкогольних напоїв, що призведе до зменшення платежів до державного бюджету", - додали в асоціації.

Європейська бізнес асоціація закликала видати оплачені марки нового зразка, за які вже сплачено, щоб у компаній була можливість продовжувати нормальну роботу.

Нагадаємо, що за словами ЄБА тільки 10% гендиректорів компаній очікують на поліпшення інвестклімату у 2021 році