ПОЛІТИКА

ЄС позитивно оцінює результати боротьби з корупцією в Україні після затримання Галущенка

16 лютого 2026, 16:58
ЄС позитивно оцінює результати боротьби з корупцією в Україні після затримання Галущенка
Фото: Укрінформ
Речниця Єврокомісії наголосила, що антикорупційні органи працюють.

Євросоюз продовжує пильно стежити за боротьбою з корупцією в Україні та бачить, що антикорупційні органи показують результати.

Про це у контексті затримання фігуранта справи "Мідас", ексміністра енергетики Германа Галущенка, заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ [України до ЄС]. Це те, за чим ми дуже, дуже пильно стежимо. Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати", — заявила вона.

Піньо також наголосила, що ЄС стежить за антикорупційним процесом в Україні "з самого початку", відколи зʼявились припущення про причетність українських урядовців до корупції. На питання про те, чи давала Європа гроші на "ядерні схеми" Галущенка, представниця ЄС дала негативну відповідь.

У ніч на 15 лютого Галущенка затримали при спробі виїзду з України, знявши з потяга. Згодом йому повідомили про підозру за організацію злочинної організації та відмивання коштів.

