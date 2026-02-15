Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ексміністра енергетики Галущенка затримали під час спроби виїзду з України

15 лютого 2026, 14:15
Ексміністра енергетики Галущенка затримали під час спроби виїзду з України
Фото: Укрінформ
За даними ЗМІ, ексміністра енергетики затримали вночі.
Колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали у ніч на 15 лютого під час спробі перетину кордону.
 
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в політичних колах.
 
За даними УП, прикордонники мали запит від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо Галущенка – для отримання інформації в разі його спроби перетнути кордон.
 
ЗМІ пояснює, що таку практику застосовують, якщо людина фігурує у кримінальних справах.
 
Пізніше в НАБУ підтвердили затримання колишнього міністра енергетики в межах справи "Мідас".
 
"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства й санкції суду", – ідеться в повідомленні НАБУ. 
 
Деталі пообіцяли оприлюдити згодом.
 
Галущенка зняли з нічного поїзда №67/68 Київ – Варшава, повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в НАБУ.
 
"Ідеться про рейс, який відправляється ввечері з Києва, проходить через Ковель і перетинає кордон на пункті пропуску Ягодин у напрямку Польщі", – написав він. 
 
За його даними, о 4.00 ранку на пункті пропуску прикордонники зафіксували спрацювання індексу заборони виїзду. Після цього прибули детективи НАБУ і прокурори САП, які оформили його орієнтування. Галущенка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на 72 години. Далі йому мають обрати запобіжний захід.
