Ексміністра енергетики Галущенка затримали під час спроби виїзду з України

За даними ЗМІ, ексміністра енергетики затримали вночі.

Колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали у ніч на 15 лютого під час спробі перетину кордону.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в політичних колах.

За даними УП, прикордонники мали запит від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо Галущенка – для отримання інформації в разі його спроби перетнути кордон.

ЗМІ пояснює, що таку практику застосовують, якщо людина фігурує у кримінальних справах. Пізніше в НАБУ підтвердили затримання колишнього міністра енергетики в межах справи "Мідас". "Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства й санкції суду", – ідеться в повідомленні НАБУ. Деталі пообіцяли оприлюдити згодом.

Галущенка зняли з нічного поїзда №67/68 Київ – Варшава, повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в НАБУ.

"Ідеться про рейс, який відправляється ввечері з Києва, проходить через Ковель і перетинає кордон на пункті пропуску Ягодин у напрямку Польщі", – написав він.

За його даними, о 4.00 ранку на пункті пропуску прикордонники зафіксували спрацювання індексу заборони виїзду. Після цього прибули детективи НАБУ і прокурори САП, які оформили його орієнтування. Галущенка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на 72 години. Далі йому мають обрати запобіжний захід.