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ЄС про рішення Орбана спростити в'їзд для росіян: "відкриває двері шпигунам"

30 липня 2024, 12:02
ЄС про рішення Орбана спростити в'їзд для росіян:
Фото: Таісія Стеценко/Корреспондент.net
Вебер надіслав листа голові Євроради з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів країн ЄС.

Рішення Будапешту послабити візові обмеження для громадян росії і білоруси - це відкриті двері для шпигунів, лідери Євросоюзу мають вжити термінових контрзаходів, заявила найбільша політична партія блоку.

Про це сказав голова Європейської народної партії Манфред Вебер, пише Financial Times.

"Цей крок дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною Євросоюзу, і викликає "серйозні побоювання щодо національної безпеки", - зазначає видання. 

Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів країн ЄС.

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного отримання віз, яка дозволяє громадянам 8 країн, серед яких росією і білорусь, в'їжджати в країну без перевірки безпеки та інших обмежень. 

Будапешт заявляє, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями.

Опроте Вебер вважає, що необхідність нової міграційної системи в Угорщині "сумнівна", і попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

"Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", - сказав Вебер.

Сьогодні, 30 липня, ми повідомляли, що Будапешт спростив умови в’їзду для росіян і білорусів.

 

РосіяУгорщинаБілорусьЄвросоюз

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