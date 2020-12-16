ЄС продовжить економічні санкції проти Росії ще на пів року
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Економічна правда".
"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців", - написав журналіст.
Надалі продовження санкцій має бути затверджене Радою ЄС. Рішення набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.
Посли дали "зелене світло" продовженню санкцій після того, як глави держав і урядів країн ЄС дали на це свою політичну згоду на саміті 10 грудня.
Наприкінці листопада стало відомо, що лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок.
Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.
З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.
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