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ПОЛІТИКА

ЄС продовжив санкції проти росії за окупацію Криму

17 червня 2024, 15:03
ЄС продовжив санкції проти росії за окупацію Криму
Санкції передбачають заборону на імпорт до Євросоюзу продукції.

Рада ЄС 17 червня вирішила продовжити санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь російською федерацією, до 23 червня наступного року.

Про це пресслужба Ради ЄС повідомила у понеділок.

Санкції передбачають заборону на імпорт до Євросоюзу продукції, що походить з незаконно анексованого півострова, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки й видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підлягає обмеженням з боку ЄС.

Європейський Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя росією.

Уперше санкції проти росії запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік. Це була відповідь на анексію Криму та окупацію Донбасу.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу через заперечення Німеччини останнім часом не можуть узгодити черговий пакет санкцій проти росії.

КримЄвросоюзсанкціі проти росіїросія загроза

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