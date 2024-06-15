Німеччина заблокувала санкції ЄС щодо російського газу – Politico

Берлін занепокоєний тим, що європейські компанії мають гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до росії.

Країни Європейського Союзу не змогли домовитися про нові санкції проти російського скрапленого газу (СПГ) – Німеччина зірвала узгодження 14-го пакету санкційних обмежень.

Про це повідомляє Politico.

Суть пакету заходів полягала в тому, щоб заборонити країнам реекспорт російського скрапленого газу з портів ЄС і фінансування російських арктичних і балтійських СПГ-терміналів.

"Колись говорили, що ми завжди повинні звинувачувати... Угорщину, а тепер це Німеччина", – сказав один дипломат, знайомий з обговоренням пакету, маючи на увазі звичку Угорщини блокувати попередні пакети санкцій.

Бельгія, яка наразі головує на переговорах між країнами ЄС, була змушена розділити переговори щодо пакету на дві окремі дискусії на тлі німецької опозиції до нових санкцій проти білорусі.

Берлін був стурбований розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до росії. Німеччина занепокоєна тим, що її малий бізнес постраждає, якщо це положення буде поширено на більш цивільну продукцію, таку як хімікати або обладнання для металообробки.

За словами одного з європейських дипломатів, Європейська комісія веде переговори з німецькою канцелярією, щоб переконати Берлін зняти своє вето. Джерела Politico зазхначають, що затримка сталася внаслідок розколу в трипартійній коаліції канцлера соціал-демократа Олафа Шольца та інших двох партій – Зелених та Вільних демократів.

Нагадаємо, німецький та китайський уряди ведуть непублічні перемовини, які мають на меті скасування або суттєве скорочення рівня нових тарифів Європейського Союзу на ввезення електромобілів, виготовлених в КНР. Імовірно, це спричинено тим, що Китай у відповідь на ухвалені високі тарифи говорить про необхідність економічного удару по активах німецького автопрому, який є однією з бюджетоутворюючих галузей економіки ФРН.