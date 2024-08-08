Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну

08 серпня 2024, 15:48
ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну
Операція ЗСУ в Курській області є частиною законного права українців на самооборону.

Київ в рамках оборонної війни проти незаконної агресії рф має право на завдання ударів по ворогу там, де вважає за потрібне, у тому числі на його території.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Україна веде законну оборонну війну проти незаконної агресії, і в рамках цього законного права на самозахист Україна має право вражати ворога там, де вона вважає за потрібне, на своїй території, але також і на території ворога", - сказав Стано. 

Він додав, що операція Сил оборони України в Курській області частиною законного права українців на самооборону.

Речник вважає, що позиція Євросоюзу щодо агресивної війни росії проти України залишається незмінною і полягає у повній підтримці України у її законному праві на самооборону.

"Наша принципова і загальна позиція полягає в тому, що Україна зазнала незаконної агресії. Отже, Україна веде законну оборонну війну. Згідно з міжнародним правом Україна має право захищати себе, і це право містить також завдання ударів по ворогу на його території", - підсумував Стано.

 
Євросоюзвійна в УкраїніКурськ

Останні матеріали

Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється