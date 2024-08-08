ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну

Операція ЗСУ в Курській області є частиною законного права українців на самооборону.

Київ в рамках оборонної війни проти незаконної агресії рф має право на завдання ударів по ворогу там, де вважає за потрібне, у тому числі на його території.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Україна веде законну оборонну війну проти незаконної агресії, і в рамках цього законного права на самозахист Україна має право вражати ворога там, де вона вважає за потрібне, на своїй території, але також і на території ворога", - сказав Стано.

Він додав, що операція Сил оборони України в Курській області частиною законного права українців на самооборону.

Речник вважає, що позиція Євросоюзу щодо агресивної війни росії проти України залишається незмінною і полягає у повній підтримці України у її законному праві на самооборону.

"Наша принципова і загальна позиція полягає в тому, що Україна зазнала незаконної агресії. Отже, Україна веде законну оборонну війну. Згідно з міжнародним правом Україна має право захищати себе, і це право містить також завдання ударів по ворогу на його території", - підсумував Стано.