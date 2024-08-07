Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС підтримує право України на самооборону на тлі подій у Курській області

07 серпня 2024, 21:49
ЄС підтримує право України на самооборону на тлі подій у Курській області
Джерело: pixabay
"Україна має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано відреагував на події у Курській області. 

Про це повідомляє Суспільне.

За його словами, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", — додав Стано.

Ситуацію прокоментував і спікер Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Штати "перебувають у контакті з Україною" з приводу подій у Курській області. Він також наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.

Міллер додав, що Україна не попереджала Штати про жодні ймовірні дії на території росії, та це не є незвичним для України.

7 серпня на ситуацію зреагував лідер рф владімір путін, звинувативши Україну в "провокації". Цього ж дня російські медіа писали, що військові рф відступили від газовимірювальної станції "Суджа", через яку йде транзит газу до Європи територією України, а також втратили контроль над районними центрами Суджа та Коренево і ще кількома селами.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. За його словами, справедливий мир можливий лише через справедливу силу.

самооборонаЄвросоюзКурськ

Останні матеріали

Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється