ЄС підтримує право України на самооборону на тлі подій у Курській області

"Україна має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано відреагував на події у Курській області.

Про це повідомляє Суспільне.

За його словами, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", — додав Стано.

Ситуацію прокоментував і спікер Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Штати "перебувають у контакті з Україною" з приводу подій у Курській області. Він також наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.

Міллер додав, що Україна не попереджала Штати про жодні ймовірні дії на території росії, та це не є незвичним для України.

7 серпня на ситуацію зреагував лідер рф владімір путін, звинувативши Україну в "провокації". Цього ж дня російські медіа писали, що військові рф відступили від газовимірювальної станції "Суджа", через яку йде транзит газу до Європи територією України, а також втратили контроль над районними центрами Суджа та Коренево і ще кількома селами.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. За його словами, справедливий мир можливий лише через справедливу силу.