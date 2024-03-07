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ПОЛІТИКА

ЄС пропонує нові санкції проти росії через смерть Навального

07 березня 2024, 13:34
ЄС пропонує нові санкції проти росії через смерть Навального
Нові обмеження, як очікується, торкнуться тюремних і урядових чиновників, суддів, а також виправних колоній.

Європейський Союз пропонує нові санкції проти рф у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Алєксєя Навального у в'язниці минулого місяця.

Обмежувальні заходи можуть торкнутися 35 фізичних та двох юридичних осіб, згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Минулого місяця ЄС запровадив “скромний” пакет санкцій проти москви до другої річниці повномасштабної війни, 13-й за рахунком з початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Ці заходи здебільшого зосереджені на забезпеченні дотримання раніше запроваджених обмежень.

Що стосується запропонованих нових санкцій, то обмеження, як очікується, стосуватимуться кількох російських тюремних і урядових чиновників, суддів, а також виправних колоній ИК-3 і ИК-6.

Раніше Канада оголосила про новий раунд санкцій проти росії через смерть Навального, спрямованих проти шести російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб. США також запровадили широкий пакет санкцій проти рф за її загарбницьку війну проти України і смерть опозиціонера.

НавальнийсанкціїЄС

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