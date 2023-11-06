ЄС просуває заявку на членство України через затяжну війну – ЗМІ

Вже в цю середу буде опубліковано звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Євросоюз цього тижня на крок наблизить Україну до членства в ЄС. Це буде бажаною нагородою для Києва на тлі збільшення втоми від затяжної війни з росією.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в середу опублікує звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС.

Звіт і рекомендації стануть основою для прийняття в грудні на саміті лідерів країн ЄС ключового рішення про те, чи варто починати офіційні переговори про членство України.

"Такі переговори займають роки, перш ніж кандидати будуть відповідати великим юридичним і економічним критеріям для вступу, а блок не бажає приймати країну, що знаходиться в стані війни. Проте просування pахідної інтеграції є головним пріоритетом для України, де війська відчувають втому від бойових дій і виникають побоювання з приводу майбутнього життєво важливої військової допомоги США", - пише Reuters.

Вже цього тижня Київ отримає "зелене світло", за умови, що він посилить боротьбу з корупцією і захист прав меншин. Останнє питання піднімав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

А наступного тижня Єврокомісія має представити звіт про розширення, де йтиметься про виконання Україною 7-ми рекомендацій, щоб почати переговори про вступ. У грудні лідери ЄС повинні дати "зелене світло" початку переговорів.

Нагадаємо, що в суботу глава Єврокомісії прибула до Києва, візит Урсули фон дер Ляєн відбувся напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.