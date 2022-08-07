НОВИНИПитання щодо виділення Європейським Союзом позики Україні в розмірі 1,5 мільярда євро застопорилося через застереження виконавчого органу ЄС щодо фінансових ризиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС пригальмував рішення щодо позики Україні в розмірі €1,5 мільярда
Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність
Фото: friendsofkosovo.com
Про це йдеться в повідомленні Bloomberg із посиланням на двох представників Єврокомісії.
"Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність", - зауважує видання.
Як пояснюється, запропонована позика заблокована бюджетним підрозділом Європейської комісії "через занепокоєння щодо її фінансової надійності". Зазвичай, такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Однак цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією розміром 1 мільярд євро.
У цьому зв’язку, за словами чиновника, ЄС має переконатися, що зможе компенсувати збитки в разі дефолту України. Зараз комісія шукає альтернативні рішення, щоби країни-члени ЄС або ЄІБ розподілили між собою частину додаткових ризиків, пов’язаних із позиками для України.
Як повідомлялося, ЄС погодив надзвичайний пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 9 мільярдів євро, який був оголошений 18 травня Єврокомісією та 24 червня ухвалений Європейською Радою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 07 2022 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Акція з вимогою визнати рф державою-терористом відбулася у Нью-Йорку
- ВІДЕО Понад 40 держав зобов'язались у Лугано підтримати відновлення України
- ВІДЕО Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені
- Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
No articles