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ЄС пригальмував рішення щодо позики Україні в розмірі €1,5 мільярда

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність
Питання щодо виділення Європейським Союзом позики Україні в розмірі 1,5 мільярда євро застопорилося через застереження виконавчого органу ЄС щодо фінансових ризиків.
ЄС пригальмував рішення щодо позики Україні в розмірі €1,5 мільярда Фото: friendsofkosovo.com
Про це йдеться в повідомленні Bloomberg із посиланням на двох представників Єврокомісії.
 
"Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність", - зауважує видання.
 
Як пояснюється, запропонована позика заблокована бюджетним підрозділом Європейської комісії "через занепокоєння щодо її фінансової надійності". Зазвичай, такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Однак цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією розміром 1 мільярд євро.
 
У цьому зв’язку, за словами чиновника, ЄС має переконатися, що зможе компенсувати збитки в разі дефолту України. Зараз комісія шукає альтернативні рішення, щоби країни-члени ЄС або ЄІБ розподілили між собою частину додаткових ризиків, пов’язаних із позиками для України.
 
Як повідомлялося, ЄС погодив надзвичайний пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 9 мільярдів євро, який був оголошений 18 травня Єврокомісією та 24 червня ухвалений Європейською Радою.
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08 07 2022 10:41
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