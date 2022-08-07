ЄС пригальмував рішення щодо позики Україні в розмірі €1,5 мільярда

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність

Питання щодо виділення Європейським Союзом позики Україні в розмірі 1,5 мільярда євро застопорилося через застереження виконавчого органу ЄС щодо фінансових ризиків.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg із посиланням на двох представників Єврокомісії.

"Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в розмірі 1,5 мільярда євро для України, оскільки над терміновими потребами країни переважає обережність", - зауважує видання.

Як пояснюється, запропонована позика заблокована бюджетним підрозділом Європейської комісії "через занепокоєння щодо її фінансової надійності". Зазвичай, такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Однак цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією розміром 1 мільярд євро.

У цьому зв’язку, за словами чиновника, ЄС має переконатися, що зможе компенсувати збитки в разі дефолту України. Зараз комісія шукає альтернативні рішення, щоби країни-члени ЄС або ЄІБ розподілили між собою частину додаткових ризиків, пов’язаних із позиками для України.

Як повідомлялося, ЄС погодив надзвичайний пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 9 мільярдів євро, який був оголошений 18 травня Єврокомісією та 24 червня ухвалений Європейською Радою.