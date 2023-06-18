ЄС прискорить поставки зброї в Україну — Reuters

ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

Євросоюз планує прискорити поставки зброї в Україну для підтримки українського конрнаступу.

Як повідомляє Reuters, про це сказав єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Parisien.

"Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї і боєприпасів - це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль", — сказав Бретон, нагадавши про зобов'язання ЄС поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї протягом наступних 12 місяців.

Водночас Бретон зазначає, що ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше", - додав він.

Раніше повідомлялось, що під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів Альянсу протягом кількох років.