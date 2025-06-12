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ПОЛІТИКА

ЄС призначить спеціального посланника з питань українців – Politico

12 червня 2025, 21:33
ЄС призначить спеціального посланника з питань українців – Politico
Основне завдання спецпосланника полягатиме у посиленні координації між інституціями ЄС і країнами-членами, представництві інтересів українських громадян.

Європейський Союз створить нову посаду спеціального посланника з питань українців, які перебувають на території ЄС.

Як повідомляє Politico з посиланням на інформовані джерела, цю роль обійме колишня єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Основне завдання спецпосланника полягатиме у посиленні координації між інституціями ЄС і країнами-членами, представництві інтересів українських громадян та впровадженні практичних механізмів підтримки для мільйонів українців, які отримали тимчасовий захист у Євросоюзі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Йоганссон обіймала посаду єврокомісарки у 2019–2024 роках, активно підтримувала Україну, неодноразово відвідувала прикордонні регіони та пункти прийому біженців, зокрема на кордоні з Румунією. У 2022 році вона була нагороджена українським орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року. У Єврокомісії вже працюють над подовженням цього терміну до березня 2027 року. Крім того, готуються рекомендації для держав-членів щодо подальших дій, зокрема впровадження нового статусу для тих, хто працює або навчається в Євросоюзі.

Призначення спеціального посланника розглядається як ключовий крок до систематизації підтримки українців у ЄС на тлі затяжної війни та перспективи їх довготривалого перебування на території Союзу.

Євросоюзвійна в УкраїніСпецпредставник

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