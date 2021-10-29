ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони

Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.

Фото: Економічна правда

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