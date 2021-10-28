Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 244,9 млн

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга зросла до 244 млн 996 тис. 373.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 4 млн 971 тис. 538 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 45 млн 703 тис. 960 інфікованих COVID-19. Кількість смертей становила 741 тис. 231.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 215 тис. 653. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 455 тис. 653 осіб.

На третьому місці у світі за поширенням коронавірусу Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 21 млн. 766 тис. 168 хворих, з них померло 606 тис. 679 осіб.

За час пандемії у світі було розподілено 6 млрд. 885 млн. 663 тис. 825 доз вакцини проти коронавірусу.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 639,9. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 284 особи, в Індії - 327, у Бразилії - 2 тис. 828.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.