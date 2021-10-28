В Україні зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1451 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 587 випадків;
Дніпропетровська область – 2113 випадків;
Донецька область – 1180 випадків;
Житомирська область – 1668 випадків;
Закарпатська область – 401 випадок;
Запорізька область – 1449 випадків;
Івано-Франківська область – 1258 випадків;
Київська область – 906 випадків;
Кіровоградська область – 184 випадки;
Луганська область – 656 випадків;
Львівська область – 1506 випадків;
Миколаївська область – 593 випадки;
Одеська область – 2296 випадків;
Полтавська область – 1022 випадки;
Рівненська область – 937 випадків;
Сумська область – 825 випадків;
Тернопільська область – 748 випадків;
Харківська область – 1517 випадків;
Херсонська область – 1093 випадки;
Хмельницька область – 1117 випадків;
Черкаська область – 706 випадків;
Чернівецька область – 696 випадків;
Чернігівська область – 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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