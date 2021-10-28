В Україні зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 366 осіб, летальних випадків - 576, одужало - 10 006 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.

Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1451 випадок; Вінницька область – 460 випадків; Волинська область – 587 випадків; Дніпропетровська область – 2113 випадків; Донецька область – 1180 випадків; Житомирська область – 1668 випадків; Закарпатська область – 401 випадок; Запорізька область – 1449 випадків; Івано-Франківська область – 1258 випадків; Київська область – 906 випадків; Кіровоградська область – 184 випадки; Луганська область – 656 випадків; Львівська область – 1506 випадків; Миколаївська область – 593 випадки; Одеська область – 2296 випадків; Полтавська область – 1022 випадки; Рівненська область – 937 випадків; Сумська область – 825 випадків; Тернопільська область – 748 випадків; Харківська область – 1517 випадків; Херсонська область – 1093 випадки; Хмельницька область – 1117 випадків; Черкаська область – 706 випадків; Чернівецька область – 696 випадків; Чернігівська область – 702 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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