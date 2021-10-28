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В Україні зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 366 осіб, летальних випадків - 576, одужало - 10 006 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.
В Україні зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1451 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 587 випадків;

Дніпропетровська область – 2113 випадків;

Донецька область – 1180 випадків;

Житомирська область – 1668 випадків;

Закарпатська область – 401 випадок;

Запорізька область – 1449 випадків;

Івано-Франківська область – 1258 випадків;

Київська область – 906 випадків;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 656 випадків;

Львівська область – 1506 випадків;

Миколаївська область – 593 випадки;

Одеська область – 2296 випадків;

Полтавська область – 1022 випадки;

Рівненська область – 937 випадків;

Сумська область – 825 випадків;

Тернопільська область – 748 випадків;

Харківська область – 1517 випадків;

Херсонська область – 1093 випадки;

Хмельницька область – 1117 випадків;

Черкаська область – 706 випадків;

Чернівецька область – 696 випадків;

Чернігівська область – 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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28 10 2021 09:05
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