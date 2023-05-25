ЄС: росія ескалує відносини через розміщення ядерної зброї в білорусі

Плани росії розмістити на території білорусі частину свого ядерного арсеналу – ескалація напруженості.

Таку заяву зробив офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано.

Про це пише Інтерфакс.

"У цьому випадку йдеться про дії, які лише посилять напруженість", – зазначив Стано.

Він відповів на запитання про те, якою може бути реакція Європейського Союзу: "Ми не бажаємо брати участь в ескалації. Йдеться про ескалацію і напруженість".

"Європейський Союз дуже уважно стежитиме за ситуацією, щоб бачити, що відбувається на місцях. І ми реагуватимемо якомога більш відповідним чином", – підкреслив представник ЄС.

Наприкінці березня президент росії путін повідомив про домовленість із лукашенком про розміщення в білорусі тактичної ядерної зброї. Тоді ж міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території білорусі, не передає її мінську – контроль над нею і рішення про застосування залишається за росією.