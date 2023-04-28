ЄС розглядає експортні обмеження, щоб закрити лазівку в санкціях росії — FT

Зазначається, що поки що неясно, як ЄС збирається забезпечити сумісність запропонованих обмежень з правилами міжнародної торгівлі.

Європейський Союз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до росії.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел, Єврокомісія у приватному порядку досліджувала юридичний механізм, який дозволив би їй обмежити продаж невеликої категорії продуктів у певні треті країни.

Зазначається, що подібний крок став би "значною ескалацією зусиль ЄС щодо припинення обходу санкцій" на тлі багатомісячних спроб Брюсселя та його союзників переконати такі країни, як Туреччина та ОАЕ, а також держави Центральної Азії вжити жорсткіших заходів щодо недопущення обходу рф західних санкцій.

Як повідомляє видання, низка держав-членів ЄС сумніваються у необхідності експортних обмежень, вважаючи, що вони можуть серйозно зашкодити відносинам із третіми країнами. Переговори з цієї теми продовжаться наступного тижня.

Зазначається, що поки що неясно, як ЄС збирається забезпечити сумісність запропонованих обмежень з правилами міжнародної торгівлі та які юридичні процедури будуть потрібні для їх набуття чинності.

В рамках обговорюваного механізму ЄС спочатку має намір розробити правову базу, яка дозволить ідентифікувати продукти та країни, які викликають стурбованість у контексті антиросійського санкційного режиму, не називаючи їх публічно.

Наступний етап включає отримання третьою країною попередження з боку ЄС, який потім зможе вказувати конкретні категорії товарів та країн у своїй системі моніторингу експортного контролю.

Є припущення, що ці заходи можуть бути включені до 11-го пакету санкцій проти росії.

Нагадаємо, Єврокомісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.