Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС розглядає експортні обмеження, щоб закрити лазівку в санкціях росії — FT

28 квітня 2023, 17:49
ЄС розглядає експортні обмеження, щоб закрити лазівку в санкціях росії — FT
Зазначається, що поки що неясно, як ЄС збирається забезпечити сумісність запропонованих обмежень з правилами міжнародної торгівлі.

Європейський Союз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до росії.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел, Єврокомісія у приватному порядку досліджувала юридичний механізм, який дозволив би їй обмежити продаж невеликої категорії продуктів у певні треті країни.

Зазначається, що подібний крок став би "значною ескалацією зусиль ЄС щодо припинення обходу санкцій" на тлі багатомісячних спроб Брюсселя та його союзників переконати такі країни, як Туреччина та ОАЕ, а також держави Центральної Азії вжити жорсткіших заходів щодо недопущення обходу рф західних санкцій.

Як повідомляє видання, низка держав-членів ЄС сумніваються у необхідності експортних обмежень, вважаючи, що вони можуть серйозно зашкодити відносинам із третіми країнами. Переговори з цієї теми продовжаться наступного тижня.

Зазначається, що поки що неясно, як ЄС збирається забезпечити сумісність запропонованих обмежень з правилами міжнародної торгівлі та які юридичні процедури будуть потрібні для їх набуття чинності.

В рамках обговорюваного механізму ЄС спочатку має намір розробити правову базу, яка дозволить ідентифікувати продукти та країни, які викликають стурбованість у контексті антиросійського санкційного режиму, не називаючи їх публічно.

Наступний етап включає отримання третьою країною попередження з боку ЄС, який потім зможе вказувати конкретні категорії товарів та країн у своїй системі моніторингу експортного контролю.

Є припущення, що ці заходи можуть бути включені до 11-го пакету санкцій проти росії.

Нагадаємо, Єврокомісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.

санкціі проти росіїЄС

Останні матеріали

Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється