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ПОЛІТИКА

Між Варшавою та Брюсселем є компроміс щодо сільськогосподарської продукції з України — ЗМІ

28 квітня 2023, 15:59
Між Варшавою та Брюсселем є компроміс щодо сільськогосподарської продукції з України — ЗМІ
Фото:http://glavcom.ua/
Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України.

Єврокомісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє  RMF FM.

Йдеться насамперед про зернові та кукурудзу.

Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України. Заборони буде замінено безпрецедентною забороною ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії.

"Це дуже вигідно, тому що заборона на імпорт цих п’яти статей становить 90 відсотків усього імпорту з України", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цій угоді, яка замінює польську заборону на рішення ЄС, Польща уникне процедури санкцій. І такі санкційні заходи Брюссель розглядав, коли 15 квітня Польща вводила продовольчу блокаду. Компроміс також означає збереження єдності ЄС і солідарності з Україною.

"Польща погодилася на компроміс, оскільки він вигідний польським фермерам. Але також тому, що Комісія була готова надати індивідуальні пакети Румунії чи іншим країнам, які відмовилися від односторонніх блокад. Тепер у цих п'яти країн є рішення, якому позаздрять інші країни. Вже чути, що вони також хочуть захистити свій ринок від імпорту з України", - каже польський дипломат.

Своєю чергою, замість того, щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м'ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування.

Якщо на думку Єврокомісії проблема, про яку повідомила, зокрема, Польща, підтвердиться, спрацює захисне застереження. Воно означає введення митних зборів.

Крім того, ЄК виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Разом з можливістю отримання 200-відсоткової субсидії польські фермери можуть розраховувати на 120 мільйонів євро. Крім того, Брюссель обіцяє допомогти з експортом зерна.

Раніше повідомлялось, що всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна і доставити його в країни, які найбільше цього потребують.

ВаршаваБрюсельзерно

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