Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва та міністри ще чотирьох країн закликають ЄК заборонити імпорт російського зерна до ЄС

20 березня 2024, 21:26
Литва та міністри ще чотирьох країн закликають ЄК заборонити імпорт російського зерна до ЄС
Відомо, що міністри підписали звернення та наголосили, що росія використовує прибутки від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Європейському Союзу заборонити імпорт зерна з росії та білорусі.

Про це повідомляє  LRT.

Як пояснив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, тих санкцій ЄС проти росії які діють наразі - недостатньо. Саме тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з росії та білорусі. Спільним зверненням чотирьох країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", - сказав він.

Відомо, що міністри підписали звернення та наголосили, що росія використовує прибутки від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

"Як країни-члени ЄС ми вважаємо за необхідне виконати наше моральне зобов’язання припинити будь-яку торговельну діяльність, яка може посилити спроможність росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати конфлікт в Україні, особливо тому, що частина російського імпорту може включати вкрадене зерно з окупованих територій України. Крім того, російський імпорт чинить тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів ЄС", - йдеться у зверненні до ЄК.

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Нагадаємо, Литва виділить €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

імпортвійнаЛитвазернорф тероризм

Останні матеріали

російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється