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ПОЛІТИКА

ЄС збирається запровадити штрафні мита на російське зерно

22 березня 2024, 08:32
ЄС збирається запровадити штрафні мита на російське зерно
Фото: з вільного доступу
Обмеження торкнуться зернових та олійних культур, а також деяких продуктів їхньої переробки

Європейський Союз має намір запропонувати обмежувальні мита на імпорт деяких російських сільськогосподарських продуктів вже 22 березня. Запровадження мит може майже повністю зупинити торгівлю певними товарами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланнями на словами людей, знайомих з цим питанням.

Обмежувальні мита торкнуться кількох позицій, включаючи зернові та олійні культури, а також деякі продукти їхньої переробки.

Запропоновані заходи, які потребують підтримки кваліфікованої більшості країн-членів, вперше були запропоновані групою столиць Центральної та Східної Європи. Обмеження не стосуватимуться транзитних товарів. 

"Очікується, що цей крок зупинить більшу частину попиту на товари, враховуючи рівень тарифів", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше Financial Times повідомила, що Європейська комісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з росії та білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що "знищить" попит. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

ЄСзерномитарф тероризм

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