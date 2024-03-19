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ПОЛІТИКА

ЄС введе мита на російську зернову продукцію – FT

19 березня 2024, 09:31
ЄС введе мита на російську зернову продукцію – FT
Найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з росії та білорусі.

ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з росії та білорусі. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Про це повідомляє  Financial Times.

Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, вимагаючи обмежити російський і білоруський імпорт, стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються. Але, за словами людей, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з росії та білорусі.

За словами співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде введено на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Імпорт ЄС із росії порушених продуктів - зернових, насіння олійних культур та їхніх похідних - сягнув рекордної позначки в 4 млн тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання ЄС.

Співрозмовник видання заявив, що мито буде встановлено на рівні, максимально допустимому за правилами СОТ.

росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості продуктів харчування з ЄС, а багато європейських компаній, що працюють у цьому секторі, останніми роками пішли з країни.

Раніше повідомлялось, що Литва посилила контроль за ввезенням зерна з росії, окупованих територій України та інших країн підвищеного ризику. Таке рішення ухвалили після інформації від міністра сільського господарства України Миколи Сольського, що росія наживається на експорті зерна з окупованих українських територій до третіх країн.

ЄСзерномитарф тероризм

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