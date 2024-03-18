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ПОЛІТИКА

Литва зміцнює контроль за імпортом зерна з росії та окупованих територій

18 березня 2024, 17:38
Литва зміцнює контроль за імпортом зерна з росії та окупованих територій
Фото: з вільного доступу
Литва внесла до країн підвищеного ризику росію, окуповані території України, білорусь, невизнане Придністровʼя та окуповані регіони Грузії — Абхазію та Південну Осетію.

Литва посилила контроль за ввезенням зерна з росії, окупованих територій України та інших країн підвищеного ризику. Таке рішення ухвалили після інформації від міністра сільського господарства України Миколи Сольського, що росія наживається на експорті зерна з окупованих українських територій до третіх країн.

Про це йдеться на сайті Міністерства сільського господарства Литви.

Литва внесла до країн підвищеного ризику росію, окуповані території України, білорусь, невизнане Придністровʼя та окуповані регіони Грузії — Абхазію та Південну Осетію. З 18 березня Литва відбиратиме зразок зерна з кожного вагона або транспортного засобу з імпортованим фуражним зерном з цих країн.

Це лише один з кроків Литви. Далі перевірятимуть походження зерна, що транспортується через країну.

"У росії не повинно бути можливості використовувати литовську інфраструктуру та отримувати прибуток від продажу українського зерна", — заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

росія від початку повномасштабного вторгнення вивезла з України зерна щонайменше на $530 мільйонів.

Литвазерноокупаціявійна

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