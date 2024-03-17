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Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з росії і білорусі

17 березня 2024, 20:44
Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з росії і білорусі
Фото: google.com
На засіданні Європейської Ради наступного тижня Чехія запропонує заборонити імпорт російського і білоруського зерна до Євросоюзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення Novinky.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи", - сказав він. 

Прем'єр-міністр Петр Фіала надасть позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

Минулого року з росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, а це більше, ніж до війни в Україні. 

Так, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", – додав Виборний.

 
РосіяЧехіяБілорусьзерноЗАБОРОНАЄвросоюзпропозиція

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