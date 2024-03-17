Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з росії і білорусі

На засіданні Європейської Ради наступного тижня Чехія запропонує заборонити імпорт російського і білоруського зерна до Євросоюзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення Novinky.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи", - сказав він.

Прем'єр-міністр Петр Фіала надасть позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

Минулого року з росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, а це більше, ніж до війни в Україні.

Так, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", – додав Виборний.