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ЄС розглядає нові санкції проти росії напередодні другої річниці війни – Bloomberg

19 січня 2024, 16:31
ЄС розглядає нові санкції проти росії напередодні другої річниці війни – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Євросоюз почав обговорення нового 13-го пакету санкцій, який планують затвердити до 24 лютого - другої річниці вторгнення рф в Україну.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела. 

"Потенційні заходи можуть включати нові списки, більше торгових обмежень і боротьбу з постійними спробами кремля обійти санкції Євросоюзу як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС", - пише інформаційне агентство. 

Можливі санкції обговорювалися ще в середу на зустрічі послів країн-членів ЄС, де держави-члени дискутували про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. 

Проте досягти згоди щодо 13-го пакета санкцій до наступного місяця буде нелегко, адже попередній пакет вимагав кілька тижнів переговорів.

Також тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб модернізації нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Зовнішньополітична служба Євросоюзу запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але не змогла досягти консенсусу між країнами-членами. 

Незабаром посадовці представлять державам-членам новий документ з пропозиціями, кажуть джерела Bloomberg. 

Нагадаємо, що в середині грудня ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти росії.

 

санкціїЄвросоюз13 пакет

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