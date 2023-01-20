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ЄС розгляне надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

20 січня 2023, 19:50
ЄС розгляне надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ у понеділок, 23 січня, планує розглянути надання Україні сьомого траншу допомоги для Збройних сил обсягом 500 мільйонів євро, а також виділення додатково 45 мільйонів євро для підтримки українських військовослужбовців, які проходять тренування в рамках Допоміжної військової місії ЄС.

Про це в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів заявив високопоставлений дипломат ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Високий представник Євросоюзу шукатиме узгодження для двох нових пропозицій щодо військової підтримки України. Одна стосується виділення сьомого пакету допомоги з Європейського фонду миру для Збройних сил України та додаткові заходи з використанням цього ж фонду для підтримки українських військ, які проходять тренування у нашій Допоміжній військовій місії ЄС", – зазначило джерело.

Дипломат додав, що російська агресія проти України стане першим пунктом порядку денного зустрічі європейських міністрів закордонних справ. Крім додаткової військової допомоги Україні, за словами дипломата, буде розглянуто шляхи притягнення до відповідальності представників країни-агресорки, винних у вбивстві мирного населення та руйнації цивільної інфраструктури.

Як повідомив дипломат, ще одним важливим пунктом порядку денного міністрів стане розгляд мирного плану президента України Володимира Зеленського і це буде перше обговорення мирних пропозицій на рівні глав МЗС країн ЄС. Очікується, що до обговорення дистанційно приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні нових пакетів озброєння, адже це допоможе країні захиститись від нових наступів росії та перейти до контрнаступу.

ЄСвійнадопомогавійськові

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