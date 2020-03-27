ЄС розпочинає військово-морську місію для контролю збройного ембарго в Лівії

Нова місія "Irini" (грецьке слово "мир") замінить існуючу "Операцію Софія", яка була розпочата в розпал міграційної кризи 2015 року, і її мандат закінчується в кінці місяця

Операція "Софія" була заблокована на вимогу колишнього італійського уряду, до якого входила ультраправа партія "Ліга". Лідер партії Маттео Сальвіні не хотів, щоб мігрантів, врятованих місією, висаджували в Італії.

Посли ЄС погодили рішення розгорнути нову військово-морську місію в Центральному Середземномор'ї, щоб контролювати ембарго США на постачання зброї до Лівії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Нова місія "Irini" (грецьке слово "мир") замінить існуючу "Операцію Софія", яка була розпочата в розпал міграційної кризи 2015 року, і її мандат закінчується в кінці місяця.

"Irini" матиме менше географічне охоплення та інші можливості, щоб знизити ризик того, що операція стане "чинником тяжіння" для мігрантів.

"Я радий, що сьогодні в Брюсселі ми досягли угоди про нову операцію ЄС по здійсненню ембарго на поставки зброї до Лівії", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Посли вирішили змінити назву операції, і кораблі патрулюватимуть лише у східній частині лівійського узбережжя.

Іншим каменем спотикання було те, де висаджувати врятованих мігрантів. За словами трьох дипломатів, щоб допомогти укласти угоду, Греція запропонувала свої порти, з яких врятовані на морі мігранти будуть переміщатися на добровільній основі між країнами-членами. Посли погодилися з тим, що портові витрати будуть вважатися загальними витратами на операцію і не будуть покриватися тільки Грецією.

Операція "Софія" була заблокована на вимогу колишнього італійського уряду, до якого входила ультраправа партія "Ліга". Лідер партії Маттео Сальвіні не хотів, щоб мігрантів, врятованих місією, висаджували в Італії.

Заміна "Софії" була визнана необхідною через запеклий військовий конфлікт у Лівії між урядом прем'єр-міністра Фаєса ас-Сарраджа, підтримуваного США, і генералом Халіфою Хафтаром. Саррадж підтримується Італією, а також Катаром і Туреччиною. Хафтара підтримують Франція, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія, Росія та США.

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