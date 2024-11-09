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ПОЛІТИКА

ЄС розробляє санкції для обмеження доступу росії до імпортних технологій

09 листопада 2024, 19:38
ЄС розробляє санкції для обмеження доступу росії до імпортних технологій
Фото: з вільних джерел
Сибіга, своєю чергою, підкреслив важливість збільшення тиску на росію та введення жорсткіших санкцій проти країн, які підтримують російську агресію.

Європейський Союз розробляє пʼятнадцятий пакет санкцій проти росії, який включатиме заходи, аби ізолювати російську промисловість від імпорту.

Про це повідомив у суботу, 9 листопада, високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

"Ми працюємо над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що росія не може виробляти без імпортних запчастин, чипів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості росії від імпорту з інших країн", — зазначив Боррель.

Сибіга, своєю чергою, підкреслив важливість збільшення тиску на росію та введення жорсткіших санкцій проти країн, які підтримують російську агресію.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що якщо не буде належної реакції країн Заходу, вже у 2025 році росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни ЄС разом узяті.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

ЄвросоюзЖозеп Боррельсанкціі проти росії

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