До Києва приїхав високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель

Боррель, який під час свого візиту зустрінеться з українськими високопосадовцями, заявив, що саме країни ЄС мають вирішувати, "коли і як збільшити" свою підтримку, якщо це буде потрібно.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це він написав у соцмережі Х.

"У Києві під час мого п’ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення росії та останнього на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Підтримка Євросоюзом України була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату та залишатиметься на першому місці порядку денного ЄС", – написав Боррель.

Під час передвиборчої кампанії Трамп поставив під сумнів збереження величезної американської військової та фінансової допомоги Україні і заявив, що може укласти швидку угоду, щоб покласти край війні.

"Ніхто точно не знає, що робитиме нова адміністрація", – сказав Боррель, зазначивши, що чинний президент Джо Байден все ще має два місяці для прийняття рішень.

"Але ми, європейці, повинні використати цю можливість для того, щоб побудувати сильнішу і об'єднану Європу, і одним із проявів того, що ми об'єднані, сильніші і здатні діяти, є наша роль у підтримці України", – додав він.

Боррель, який під час свого візиту зустрінеться з українськими високопосадовцями, заявив, що саме країни ЄС мають вирішувати, "коли і як збільшити" свою підтримку, якщо це буде потрібно.

Але він сказав, що на зустрічі лідерів ЄС в Будапешті в п'ятницю "більшість країн-членів наполягали на тій же лінії, продовжувати підтримувати Україну".