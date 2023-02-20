ЄС розширить санкції проти рф за депортацію українських дітей

Обмеження планують запровадити проти чиновників та військових рф, які безпосередньо причетні до військових злочинів проти мирного населення.

Євросоюз має намір розширити список санкцій проти росіян, до якого ймовірно, потраплять чиновники рф, причетні до депортації українських дітей.

Про це повідомляє EUobserver.

Крім того, обмеження планують запровадити і проти військових рф, які безпосередньо причетні до військових злочинів проти мирного населення, зокрема у Бучі, та відповідальні за удари по цивільній інфраструктурі України.

Зазначається, що обмеження запровадять проти міністра сім'ї Башкирії Ленари Іванової, заступника глави уряду московської області В'ячеслава Духіна та омбудсмена Тетяни Москалькової. Їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за допомогу в організації масових викрадень українських дітей із окупованих територій України.

Як пише видання, Іванова була "однією із ключових осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей у росію та їхнього подальшого незаконного усиновлення російськими сім'ями". Духін також сприяв незаконному усиновленню українських дітей та намагався забезпечити їм громадянство рф.

російський омбудсмен Москалькова заперечувала існування російських фільтраційних таборів на окупованих територіях, де допитували, затримували та насильно депортували від 900 000 до 1,6 мільйона українських громадян, включаючи тисячі дітей.

Серед решти 59 осіб у новому списку - заступники міністрів, депутати, сенатори, прокурори, воєначальники та пропагандисти, чиї імена також відомі лише експертам з рф у міністерствах закордонних справ ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану.