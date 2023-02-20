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ПОЛІТИКА

Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану

20 лютого 2023, 17:32
Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану
Фото: DW
Серед включених до чорного списку фізичних осіб – чиновники, силовики, працівники судової та пенітенціарної систем.

Європейський союз розширив санкції проти Ірану через порушення прав людини у цій країні.

Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

"Відповідно до зобов'язань Євросоюзу вирішувати всі питання, що викликають занепокоєння щодо Ірану, включаючи ситуації з правами людини, 32 особи та 2 юридичні особи мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Юридичні особи - це структури, пов'язані з фінансуванням поліції та сил безпеки.

Як повідомила 15 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Євросоюз також має намір 24 лютого запровадити окремий блок санкцій проти Ірану в рамках десятого пакета санкцій проти рф. До нього увійдуть юридичні та фізичні особи, які мають відношення до іранських військових поставок росії.

Раніше повідомлялось, що британці вивчили уламки іранських дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували інфраструктуру України, і встановили, що боєголовка скомпонована так, аби давати кілька ефектів при ураженні цілі. 

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