ЄС шукає нові шляхи допомоги Україні – Bloomberg

Європейська комісія сьогодні запропонує рамки переговорів для просування процесу приєднання Києва до блоку.

Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Європейська комісія сьогодні запропонує рамки переговорів для просування процесу приєднання Києва до блоку, а найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, Єврокомісія може запропонувати вже на цьому тижні направити доходи, отримані від податку на непередбачені доходи від прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку, для українських військових потреб - питання, яке сьогодні обговорюватиме міністр фінансів ЄС.

Також Єврокомісія має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. Спершу його очікували наприкінці лютого, але зараз, за інформацією Politico, презентацію відклали до 20 березня.

У вівторок Єврокомісія має запропонувати так звані переговорні рамки для України та Молдови – документи, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Після того їх мають обговорити і погодити держави-члени.

Раніше повідомлялось, що же в липні Україна може отримати 2-3 мільярда доларів з прибутку від заморожених російських активів у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.