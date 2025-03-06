ЄС шукає способи обійти угорське вето на підтримку України – Bloomberg

ЄС уже розглядає шляхи обходу позиції Будапешта, щоб продовжити підтримку України.

Лідери країн Європейського Союзу зберуться на екстрений саміт 6 березня для обговорення збільшення оборонних витрат і підтримки України. Єдиною країною, що виступає проти цих ініціатив, залишається Угорщина.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС уже розглядає шляхи обходу позиції Будапешта, щоб продовжити підтримку України та посилити європейську оборонну промисловість. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що є плани щодо створення партнерства між країнами, яке дозволить мінімізувати вплив опозиційної позиції Угорщини.

За словами європейських дипломатів, кілька ініціатив, оголошених президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, не потребують схвалення всіх членів ЄС. До таких ініціатив входять нові кредити на суму 150 млрд євро, а також надання державам-членам більшого фінансового простору для маневру при витратах на оборону.

Однак фахівці зазначають, що масштаби нинішньої ситуації потребують більш радикальних заходів. Одним із можливих варіантів є залучення сотень мільярдів євро через спільне запозичення, проте такий підхід вимагає одноголосного схвалення всіх країн-членів, що ускладнюється позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорщина залишається єдиною країною в ЄС, яка відкрито підтримує нову адміністрацію США та заперечує проти військової допомоги Україні. Орбан також привітав президента США Дональда Трампа після його конфлікту з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Під час закритої зустрічі посланців ЄС 4 березня Угорщина висловила сумніви щодо планів фінансування, заявивши про свою незгоду зі спільним борговим фінансуванням. Джерела в ЄС повідомляють, що Орбан готовий накласти вето на спільну заяву за підсумками саміту 6 березня.

Один із ключових викликів для лідерів ЄС – знайти спосіб подолати спротив Будапешта. Деякі європейські чиновники пропонують шукати компроміси або залучати Угорщину до процесу ухвалення рішень, однак шанси на це залишаються низькими. Водночас в ЄС наголошують, що не допустять, аби одна країна заблокувала критично важливі ініціативи.

Попри риторику Орбана, його уряд зацікавлений у фінансуванні оборонної промисловості, зокрема через співпрацю з німецьким концерном Rheinmetall AG. Тому деякі аналітики припускають, що угорський прем'єр може погодитися на компроміс, якщо це принесе економічні вигоди його країні.

Водночас європейські чиновники вже розглядають альтернативні механізми підтримки України, зокрема створення коаліції країн, готових діяти без огляду на позицію Угорщини. Один із варіантів – укладання окремих безпекових угод між групою країн ЄС та Великою Британією, щоб гарантувати безпеку України навіть у разі замороження спільних європейських ініціатив.

Очікується, що саміт 6 березня стане визначальним для майбутньої стратегії ЄС у сфері оборони та підтримки України. Європейські лідери мають ухвалити рішення щодо нових фінансових механізмів, а також визначити, як саме вони зможуть зберегти єдність у протистоянні з росією.

Нагадаємо, євродепутати партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через її блокування спільних рішень. Відповідний план, що складається з дев’яти пунктів, вони направлять європейським лідерам.