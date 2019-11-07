ЄС скерував в Україну досвідчених експертів для реформи системи держдопомоги

"На сьогодні в проєкті ЄС залучені 15 старших експертів, які працюють над змінами до закону про держдопомогу, розробкою критеріїв відповідності. І оскільки, я повторюю це знову і знову, держдопомога - це дуже складна і комплексна сфера, ми повинні були вибрати експертів, які б розуміли особливості держдопомоги в різних секторах економіки", - сказав керівник проєкту ЄС "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" Штефан Сабау, повідомляє LB.ua.

За його словами, найкраще для цих цілей підійшли представники країн колишнього Східного блоку.

"Вони відразу розуміють виклики, які стоять перед Україною", - сказав він.

"Перехід від централізованої моделі економіки до ринкової - це те, що відбувалося в Румунії (Сабау - громадянин цієї країни), це те, що відбувається в Україні. І ми повинні зрозуміти, що справжній ринок - це вільний ринок, конкурентний. Конкурентний ринок - це ринок з мінімальним втручанням держави, де учасники повинні вільно надавати товари та послуги найвищої якості за низькою ціною. Держава може втручатися тільки там, де ринок не може надати належних товарів і послуг, що в нашій термінології називається "ринковою невдачею". Тому в договорі про функціонування ЄС прописана загальна заборона на державну допомогу з очевидної причини, що це спотворює конкуренцію. Але оскільки всі розуміють, що досі залишаються ситуації, де необхідне втручання держави в економіку, держдопомога допускається під час виконання певних цілей і відповідно передбачених критеріїв", - сказав він.