ЄС скерував в Україну досвідчених експертів для реформи системи держдопомоги
"На сьогодні в проєкті ЄС залучені 15 старших експертів, які працюють над змінами до закону про держдопомогу, розробкою критеріїв відповідності. І оскільки, я повторюю це знову і знову, держдопомога - це дуже складна і комплексна сфера, ми повинні були вибрати експертів, які б розуміли особливості держдопомоги в різних секторах економіки", - сказав керівник проєкту ЄС "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" Штефан Сабау, повідомляє LB.ua.
За його словами, найкраще для цих цілей підійшли представники країн колишнього Східного блоку.
"Вони відразу розуміють виклики, які стоять перед Україною", - сказав він.
"Перехід від централізованої моделі економіки до ринкової - це те, що відбувалося в Румунії (Сабау - громадянин цієї країни), це те, що відбувається в Україні. І ми повинні зрозуміти, що справжній ринок - це вільний ринок, конкурентний. Конкурентний ринок - це ринок з мінімальним втручанням держави, де учасники повинні вільно надавати товари та послуги найвищої якості за низькою ціною. Держава може втручатися тільки там, де ринок не може надати належних товарів і послуг, що в нашій термінології називається "ринковою невдачею". Тому в договорі про функціонування ЄС прописана загальна заборона на державну допомогу з очевидної причини, що це спотворює конкуренцію. Але оскільки всі розуміють, що досі залишаються ситуації, де необхідне втручання держави в економіку, держдопомога допускається під час виконання певних цілей і відповідно передбачених критеріїв", - сказав він.
Нагадаємо, що Девід Ліптон вважає, що Україна здатна завдяки реформам прискорити економічне зростання та здійснити перехід до західноєвропейських стандартів рівня життя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев
- Чи загрожує Україні енергетична криза?