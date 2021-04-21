ЄС скоротить викиди парникових газів на 55%

Мета в 55% замінює попередній план ЄС по скороченню викидів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року

Європейський Союз досяг попередньої угоди про скорочення чистих викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року.

Домовленість виходить за рамки попередньо встановленої мети, але не досягає показника, якого вимагають захисники довкілля, повідомляє "Економічна правда". Кінцева мета - щоб Євросоюз до 2050 року став кліматично нейтральним.

Після переговорів, що почалися рано вранці в середу, переговорники з Європейського парламенту і Європейської ради, де представлені 27 країн-членів ЄС, зафіксували мету зниження викидів відносно рівня 1990 року.

До 2019 року викиди в ЄС були вже на 24% нижчими, ніж в 1990 році, а економіка виросла приблизно на 60%.

Мета в 55% замінює попередній план ЄС по скороченню викидів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

Євродепутати хотіли домогтися зниження до 60%, в той час як лідери ЄС домовилися про 55% після нічних переговорів у Брюсселі в грудні. Організація Greenpeace закликала встановити показник на рівні 65%.

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