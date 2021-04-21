Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЄС скоротить викиди парникових газів на 55%

Мета в 55% замінює попередній план ЄС по скороченню викидів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року
Європейський Союз досяг попередньої угоди про скорочення чистих викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року.
ЄС скоротить викиди парникових газів на 55% Фото: з вільних джерел

Домовленість виходить за рамки попередньо встановленої мети, але не досягає показника, якого вимагають захисники довкілля, повідомляє "Економічна правда". Кінцева мета - щоб Євросоюз до 2050 року став кліматично нейтральним.

Після переговорів, що почалися рано вранці в середу, переговорники з Європейського парламенту і Європейської ради, де представлені 27 країн-членів ЄС, зафіксували мету зниження викидів відносно рівня 1990 року.

До 2019 року викиди в ЄС були вже на 24% нижчими, ніж в 1990 році, а економіка виросла приблизно на 60%.

Мета в 55% замінює попередній план ЄС по скороченню викидів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

Євродепутати хотіли домогтися зниження до 60%, в той час як лідери ЄС домовилися про 55% після нічних переговорів у Брюсселі в грудні. Організація Greenpeace закликала встановити показник на рівні 65%.

Нагадаємо, що науковці кажуть, що лише 3% світових екосистем залишилися незайманими людьми

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2021 15:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.