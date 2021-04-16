Науковці кажуть, що лише 3% світових екосистем залишилися незайманими людьми. Але ситуацію можна покращит

Нам потрібно дати природі значно більше простору..., але я боюся, що повторне впровадження кількох видів у певних районах суттєво не змінить ситуацію

Лише приблизно 3% екосистем у світі залишилися незайманими людьми - зі здоровою популяцією всіх тварин, які там історично проживають, і непорушеним середовищем їхнього існування.

Про це свідчать результати дослідження групи міжнародних науковців, яке опублікували у виданні Frontiers, повідомляє "Громадське".

Зокрема, вчені поєднали низку даних і провели оцінку екологічної цілісності ділянок по всьому світу.

Це поняття вони розділили на три частини: цілісність середовища існування (чи було перетворення середовища людиною), цілісність фауни (чи не було втрат видів тварин) та функціональна цілісність (чи немає зменшення популяції серед тварин).

Для того, щоб визначити, які ділянки залишилися незайманими, учені поступово віднімали кожен "шар" впливу людини на природу з карти.



Схема процесу аналізу для розрахунку цілісності середовищ Фото: Frontiers



Так, за висновками науковців, цілісність фауни можна спостерігати лише на 2,9% поверхні суші. Окрім того, зважаючи на дані популяції тварин, лише 2,8% поверхні суші можна вважати функціонально цілісними.

Непошкоджені людською діяльністю ділянки є переважно у тропічних лісах Амазонки та Конго, лісах Сибіру та Північної Канади, а також у Сахарі.

Попри це вчені визначили, що лише 11% серед виявлених недоторканих територій були включені до заповідних територій.

Однак є і хороші новини: за прогнозами науковців, якщо відновити 1-5 видів тварин у деяких регіонах, кількість "екологічно цілісних" ділянок на землі може збільшитися до 20%.

Трохи критики

Професор П'єр Ібіш з Університету сталого розвитку Еберсвальде в Німеччині, який не брав участі в дослідженні, каже, що оцінка всього у 3% непошкоджених територій є "передбачуваною".

"Нам потрібно дати природі значно більше простору..., але я боюся, що повторне впровадження кількох видів у певних районах суттєво не змінить ситуацію", ㅡ сказав він.

На думку професора Ібіша, це дослідження не враховує кліматичні зміни, що мають велику загрозу для екосистем.

Водночас професор Джеймс Вотсон з Університету Квінсленда (Австралія) каже, що це дослідження не є точним, оскільки карти про поширення видів тварин, які використали вчені, містять багато здогадок. Тому інформація про те, де насправді залишилися непошкоджені екосистеми, мінімальна.

З цим погодився і керівник наукової групи, що проводила дослідження, доктор Ендрю Пламптр із Кембриджського університету (Велика Британія). З іншого боку, за його словами, інших карт просто немає.