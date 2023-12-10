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CУСПІЛЬСТВО

Екологічна тривога: Антарктиці загрожує вимирання через пташиний грип

10 грудня 2023, 10:31
Екологічна тривога: Антарктиці загрожує вимирання через пташиний грип
Фото: з вільного доступу
Результати лабораторних досліджень свідчать, що пташиний грип став причиною смертей серед тварин у вісьмох місцях по всій Антарктиці.

Пташиний грип охопив Антарктику: сотні морських слонів знаходять мертвими.

Дослідники попереджають, що вірус може спричинити одну з найбільших екологічних катастроф сучасності, якщо досягне віддалених популяцій пінгвінів.

Спершу дослідники виявили вірус серед бурих поморників на острові Берд, біля Південної Джорджії. Відтоді науковці та спостерігачі стали повідомляти про масові загибелі морських слонів, морських котиків, морських чайок і бурих поморників у кількох інших місцях. Випадки захворювання підтвердили й на відстані півтори тисячі кілометрів від Південної Джорджії — серед буревісників на Фолклендських островах.

Результати лабораторних досліджень свідчать, що пташиний грип став причиною смертей серед тварин у вісьмох місцях по всій Антарктиці. Наразі досліджують й інші території, де масово гинули тварини — підозрюють, що причиною був той самий вірус.

Дослідники повідомили, що в кількох морських слонів спостерігалися такі симптоми пташиного грипу, як утруднене дихання, кашель і скупчення слизу навколо носа. У хворих птахів виявили млявість, судоми і нездатність літати.

Це перший в історії спостережень випадок спалаху пташиного грипу на Антарктиді — одному з найбільш ізольованих у світі материків. Вважають, що вірус дістався Антарктики з перелітними птахами, і тепер може загрожувати їй вимиранням багатьох видів.

З початком шлюбного сезону пінгвіни починають купчитися, а такий тісний контакт зробить їх особливо вразливими. Попередні спалахи в Південній Африці, Чилі та Аргентині показали, що вони сприйнятливі до хвороби.

"Якщо вірус насправді спричинить масову смертність у колоніях пінгвінів, це стане однією з найбільших екологічних катастроф сучасності", — написали в дослідницькій статті.

Багато місць в Антарктиці зараз закриті для туристів через загрозу зараження, навіть дослідникам доводиться проходити через низку процедур, щоб потрапити туди.

екологіяАнтарктика

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