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ЄС співпрацює з Україною для допомоги у відновленні електропостачання

05 червня 2024, 16:45
ЄС співпрацює з Україною для допомоги у відновленні електропостачання
В Євросоюзі прокоментували ситуацію з масовим відключенням електроенергії в Україні через російські атаки по критичній інфраструктурі.

Про це сьогодні під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, передає Європейська правда.

Його запитали, чи отримували в Євросоюзі запити від України про відповідну допомогу, особливо в контексті підготовки до зимового сезону.

"Ми дуже тісно працюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи у формі експорту електроенергії з ЄС до України, чи у вигляді обладнання", – сказав Макфі.

Він додав, що представники української центральної і регіональної влади працюють щодо формування списку нагальних потреб, який має отримати Єврокомісія. 

"Запевняю, що ми перебуваємо у постійному контакті, та є дуже сильне бажання з боку урядів країн-членів ЄС, а також представників галузі, забезпечити допомогу, якої потребує Україна", – прокоментував представник Єврокомісії. 

Міністерство економіки України заявило, що працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти механізму Ukraine Facility на відновлення енергетики.

 
енергетикаЄвросоюзпідтримка України

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