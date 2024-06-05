ЄС співпрацює з Україною для допомоги у відновленні електропостачання

В Євросоюзі прокоментували ситуацію з масовим відключенням електроенергії в Україні через російські атаки по критичній інфраструктурі.

Про це сьогодні під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, передає Європейська правда.

Його запитали, чи отримували в Євросоюзі запити від України про відповідну допомогу, особливо в контексті підготовки до зимового сезону.

"Ми дуже тісно працюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи у формі експорту електроенергії з ЄС до України, чи у вигляді обладнання", – сказав Макфі.

Він додав, що представники української центральної і регіональної влади працюють щодо формування списку нагальних потреб, який має отримати Єврокомісія.

"Запевняю, що ми перебуваємо у постійному контакті, та є дуже сильне бажання з боку урядів країн-членів ЄС, а також представників галузі, забезпечити допомогу, якої потребує Україна", – прокоментував представник Єврокомісії.

Міністерство економіки України заявило, що працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти механізму Ukraine Facility на відновлення енергетики.