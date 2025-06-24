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ПОЛІТИКА

ЄС сподівається переконати Угорщину та Словаччину підтримати санкції проти рф

24 червня 2025, 21:48
ЄС сподівається переконати Угорщину та Словаччину підтримати санкції проти рф
Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть "особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря".

Країни Євросоюзу можуть уже цього тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти росії. У блоці сподіваються, що з Угорщиною і Словаччиною вдасться домовитися з цього питання.

Про це заявив польський міністр у справах ЄС Ігнацій Немчицький, повідомляє Reuters.

"Ми чекаємо результатів саміту в четвер, і я вважаю, що після четверга переговори відбуватимуться набагато легше. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично", - зазначив Немчицький, маючи на увазі засідання Європейської ради в четвер і п'ятницю в Брюсселі.

Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть "особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря".

"Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж", - розповіло інше джерело Reuters.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив про готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти кремля вже  через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Але він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

УгорщинаСловаччинаЄвросоюзсанкціі проти росії

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