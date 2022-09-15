ЄС спрямує 5 млн євро на підтримку українських культурних проєктів

Європейська комісія направить 5 млн євро на підтримку українських митців і культурних організацій, які перебувають, як в Україні, так і за її межами.

Спеціальний конкурс оголосили в межах програми "Креативна Європа" на 2023 рік, повідомили у комісії.

Його мета – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.

"Культурне самовираження та доступ до культури є невід’ємними частинами нашого життя. Вони допомагають нам справлятися з травматичними подіями, розвивати індивідуальну та колективну стійкість і дають нам інструменти для взаєморозуміння… Мені дуже приємно знати, що ми можемо допомогти українцям отримати доступ до культури", – каже комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.

У межах спеціального конкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти.

Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія виділить 100 млн євро для відбудови 74 українських шкіл.