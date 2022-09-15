ЄС спрямує 5 млн євро на підтримку українських культурних проєктів
Спеціальний конкурс оголосили в межах програми "Креативна Європа" на 2023 рік, повідомили у комісії.
Його мета – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.
"Культурне самовираження та доступ до культури є невід’ємними частинами нашого життя. Вони допомагають нам справлятися з травматичними подіями, розвивати індивідуальну та колективну стійкість і дають нам інструменти для взаєморозуміння… Мені дуже приємно знати, що ми можемо допомогти українцям отримати доступ до культури", – каже комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.
У межах спеціального конкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти.
Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Єврокомісія виділить 100 млн євро для відбудови 74 українських шкіл.
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