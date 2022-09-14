Зеленська: Єврокомісія виділить €100 млн для відбудови 74 українських шкіл

Заклади мають бути відбудовані до початку зими

Нині Україна - на порядку денному Євросоюзу, серед найважливіших підсумків і перспектив - її опір російській агресії та європейська підтримка, про нашу країну говорять у Європарламенті, під час щорічної Доповіді про становище ЄС.

Про це перша леді України Олена Зеленська написала в Telegram після оголошення главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щорічної доповіді про становище ЄС.

Зеленська повідомила, що обговорила з Урсулою фон дер Ляєн безліч питань. Зокрема, потреби українців за кордоном і на батьківщині, лікування в інших країнах цивільних громадян і військовослужбовців, допомогу в протезуванні, психологічну реабілітацію для всіх українців, освіту та її доступність для української молоді.

"І щойно Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення Європейської комісії виділити 100 млн євро для відбудови 74 українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan. Ці заклади мають бути відбудовані до початку зими. Для кожної школи підготовлено конкретний план", - додала Зеленська.

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року перша леді України Олена Зеленська перебуває з робочим візитом у Страсбурзі.