ЄС створить місію з військової допомоги Україні - Боррель

Остаточне рішення може бути ухвалене вже у жовтні

Фото: Українська правда

Європейські дипломати обговорюють створення спеціального органу, який опікуватиметься питаннями надання військової допомоги для України. Про це розповів на брифінгу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, перші переговори про місію відбулися – у Нью-Йорку пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Політик зазначив, що остаточне рішення про створення місії може бути ухвалене вже у жовтні. "Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", – сказав Боррель. Нагадаємо, що, на думку Борреля, після українського контрнаступу, який в Харківській області ЗСУ провели в вересні, може виникнути надія на закінчення війни

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